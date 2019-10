¿Daniele De Rossi deja Boca?

El futbolista podría rescindir el contrato y volver a Italia. Los principales diarios italianos dicen que “la luna de miel ha terminado” y hablan de “hipótesis de despedida temprana”. Daniele De Rossi podría estar transitando los últimos dos meses en Boca. De acuerdo a la información que publicaron los principales diarios italianos, el futbolista romano de 36 años podría volver a su país en diciembre y terminar de manera anticipada su aventura en el fútbol argentino. Los motivos serían futbolísticos y la política del club. De Rossi llegó en julio de este año y no pudo jugar mucho. Solamente fueron cinco partidos. Arrancó dejando una buena imagen pero no jugó bien ante River por la Superliga y actualmente está lesionado. Incluso, se perdería la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores en la Bombonera. Los diarios Gazzetta dello Sport y Corriere della Sera informan que De Rossi podría volverse en diciembre. Firmó contrato por un año sin cláusula de salida, pero si quiere rescindir contrato de manera anticipada no habría una negativa de parte de Boca. El fubolista de 36 años no rindió de acuerdo a la expectativa que había generado su llegada. Ahora se está recuperando de una distensión muscular de la que se resintió la semana pasada y no llegaría en condiciones para jugar contra River el martes 22.