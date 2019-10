Cuando la dignidad y el trabajo superan al olvido

Esta mujer correntina, con la dignidad de su trabajo y como fiel servidora pública, se apoya en su entereza para superar los achaques físicos que se notan a simple vista, seguramente aquejada por el paso del tiempo o por algún inconveniente físico. Lo que no puede superar esta entereza de una mujer correntina, es el olvido y falta de consideración por parte de sus superiores, seguramente los encargados de servicios de recolección de residuos y de parques y paseos municipales, no tienen en cuenta las condiciones físicas de sus trabajadores, de ambos sexos, especialmente si se trata de personas mayores. Esta señora, cuyo nombre no trascendió, aún a cuesta de algunos inconvenientes para movilizarse, como digna trabajadora municipal se desempeña diariamente en la Plaza Manuel Belgrano, a escasos metros donde este viernes escuchará el grito de “Si se puede chamigo”, aclamando a Macri. El mismo grito desesperado que podría ayudar a esta noble correntina, para reubicarla en un lugar de trabajo más digno. Fuente: corrienteshoy.com