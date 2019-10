Conmovedora respuesta de Juan Pablo Sorín

El ex referente de la Selección argentina salió al cruce del Presidente Macri, que había realizado una sorpresiva analogía futbolera en sus redes sociales. Macri sorprendió con un extraño hilo en su cuenta de Twitter en el que, para ponderar su mensaje de “Sí se puede”, utilizó algunas analogías no del todo claras y que generaron muchos comentarios en las redes sociales. En una de ellas, el Presidente, que suele realizar comentarios futboleros, habló del sueño de “cualquier chico que juega a la pelota contra la pared, jugar alguna vez la final de la Champions (todos los que juegan esa final fueron alguna vez ese chico)”. Es lo que hace la pareja que busca un hijo en su tratamiento de fertilidad. Los comentarios no se hicieron esperar y varias fueron las voces apuntando a que Macri eligió la Champions League como el “ideal” y no la Copa Libertadores de América o llegar a la Selección Argentina. Más tarde llegó una contundente respuesta de una voz más que autorizada para hablar de fútbol en el país, nada menos que Juan Pablo Sorín, el ex futbolista que fue uno de los últimos grandes referentes de la Selección. “Presidente disculpe pero cada vez que le pegaba contra el paredón soñaba con baby fútbol, potreros, infantiles, inferiores. Mi sueño verdadero de ser profesional en mi país, en el club que soy hincha y, claro, ese inalcanzable de vestir la camiseta de la Selección un día. Diego, Bocha, Beto, Bichi, tantos genios para admirar”, escribió el jugador surgido en Argentinos Juniors y también referente de River.