Colombi le habría pedido a Casarrubia detener a Caram

El ex gobernador Ricardo Colombi le habría ordenado al fiscal de Mercedes, Adrián Casarrubia, detener al intendente de Mercedes, Diego Caram, por una denuncia por malversación de Fondos, según se supo de fuentes políticas.

Casarrubia designado en su oportunidad por Colombi para acorralar penalmente a Víctor Cemboraín, ex jefe comunal mercedeño, reconoció ante la prensa la posibilidad de pedir la detención Caram, aunque por el momento no tendría pruebas para hacerlo. Todo sucede a pocos días de los comicios que renovarán bancas en el Concejo Deliberante de esa localidad.

Cemboraín acusó públicamente a Caram en un acto político de su agrupación partidaria de aumentarse el sueldo y de fraguar el pago de dinero a un buen número de beneficiarios, en una acción que le dejaría servido a Colombi la posibilidad de recuperar el municipio que lo vio nacer y que administró en varias oportunidades. Horas atrás Casarrubia afirmó en declaraciones a radio sudamericana que solicitó la imputación del intendente Caram por delitos contra la Administración municipal, como también de otros funcionarios. Además consideró que “existe riesgo procesal”, por lo que se pediría “por lo menos el apartamiento”, como se solicitó desde las máximas autoridades del radicalismo gobernante.

Cemboraín sorprendió días atrás al denunciar que desde la Municipalidad de Mercedes se pagan 74 planes a personas que aseguran nunca haberlo recibido y que totalizan casi un millón de pesos por mes y que el intendente Diego Caram, cobra 150 mil pesos de sueldo cuando en el municipio “no hay plata para nadie”.

Adrián Casarrubia acusa a algunos funcionarios municipales de peculado y falsificación de documentos públicos, entre otras acusaciones. Tomó como pruebas los elementos que se secuestraron en allanamientos a la comuna y “los que no se encontraron pero deberían haber estado”. Pedirá una pericia contable de los cuatro meses de gestión de Caram.