Cerró Nidera Semillas y despidió 70 personas

La empresa cerealera Nidera Semillas, que tiene su central en la localidad bonaerense de Miramar, cerró sus puertas en las últimas horas y dejó a sus 70 operarios en la calle. Trasladará su producción a Venado Tuerto.

“Estamos haciendo un traslado de las operaciones a toda la zona de Venado Tuerto donde ya existen otros dos sectores de producción mayores. El objetivo es ser más eficientes en todo lo concernientes al negocio de semillas de maíz y girasol”, señaló el responsable de la producción, Estanislao Sestak. “No es agradable decirle a una persona que ya no tiene trabajo, por más que todos van a ser indemnizados como corresponde. Era gente muy capacitada con muchos años cumpliendo funciones por eso se extenderá por un tiempo el beneficio de la obra social familiar”, dijo Sestak en declaraciones recabadas por el portal InfoGei. Ahora, la planta que se dedicaba a confeccionar las semillas de las espigas de maíz y girasol, dejará una enorme estructura vacía y todavía no resolvió cuál será su destino ni el de la maquinaria.

“No hay nada resuelto con respecto al destino, primero queremos solucionar la situación de los empleados cesanteados. Hay dos o tres propuestas que se están estudiando pero concretamente no existe ninguna definición”, detalló.