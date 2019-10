Calles intransitables para todos

En el Barrio Pirayuí abundan las calles intransitables que dificultan la movilidad de una familia con hijos discapacitados. Cristina es madre de dos niños con capacidades diferentes que solicita que arreglen las calles de esa zona de la ciudad ya que no se puede circular y necesita llevar a sus hijos a la escuela. En la populosa barriada al Sureste de la ciudad, los vecinos cuentan sus problemáticas. El barrio Pirayuí fue creado por ordenanza municipal en el año 1997 y, desde entonces, a la zona original se han añadido dos más, una formal pero pendiente de ordenamiento y sin población (Pirayuí Sur) y otra ya poblada con asentamientos informales (Asentamiento Pirayuí Sur).

Los resultados de la última lluvia provocaron que muchos tengan problemas para trasladarse ya que las calles se vuelven imposibles de transitar. Esto sucede en las 56 viviendas del barrio Pirayui, donde vive Cristina, quien no puede llevar a su hijo de 16 años discapacitado a la escuela ya que la combi que viene a buscarlo no puede ingresar. “Me fui a hablar para que le hagan un ripio, no quiero asfalto” pide esta mamá que también tiene una nena de 9 años con retraso madurativo.