Buscan a pastor evangélico desaparecido

Buscan a Jorge Miller de 52 años, pastor de una Iglesia Evangélica, quien desde hace seis días está desaparecido. Se lo vio por última vez en la casa de sus hijos del barrio Doctor Montaña.

Miller actualmente reside en la provincia de Córdoba. El lunes pasado arribó a Corrientes para visitar a sus hijos pero el jueves a la noche salió y no volvió. No consumía ningún medicamento y no lleva su teléfono celular consigo.

Al momento de su ausencia vestía un pantalón de jean negro, chomba color rosa y zapatillas oscuras. Quien pueda aportar información para encontrarlo debe comunicarse al 3794 701038; a la Comisaría Decimo Cuarta – teléfono 4-414593 o a la dependencia policial más cercana a su domicilio. También puede comunicarse a la línea gratuita de emergencia policial: 911 en la Capital y 101 en el Interior Provincial.