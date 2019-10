Argentina no tiene política deportiva

Análisis crudo. El entrenador Sergio Hernández quiere que el deporte llegue a las escuelas, que se ayude a los clubes, que haya más infraestructura y que el apoyo no dependa de resultados. El deporte de alto rendimiento es un milagro. Miles de sueños echan a volar desde pibes, se entrenan, se fogonean y chocan contra la falta de apoyo para el empujón inicial. Sin infraestructura de elite en cantidad, con deportistas que trabajan para subsistir, a sabiendas que sus cuerpos tienen una vida útil, se logran resultados memorables.

¿Coincidís en que es un milagro? Es un milagro. ¿En qué triunfamos? No nos engañemos. Como triunfamos en los deportes colectivos que nos gustan, creemos que somos exitosos a nivel deportivo mundial. No lo somos. Nos va bien en algunos deportes de conjunto que se juegan con la pelota: hockey, fútbol, el básquet, Los Pumas, el vóley, el handball. Los que están contenidos en los clubes.

El deportista argentino tiene un plus por la lucha cotidiana. – No sé si es porque este país tiene un mix de razas o porque fuimos y somos permanentes sobrevivientes, pero tenemos un nivel competitivo tan exacerbado que logramos cosas que no deberíamos lograr. En el básquet no somos altos, no somos atléticos, no somos tan rápidos. Pero queremos ganar. ¿Qué hacemos? Si a un jugador le decís que debe ser tremendamente disciplinado, respetar la ciencia del juego, cumplir cada detalle, jugar cada pelota como si fuera la última y entrenarse cuando otros duermen, te responde: “¿Y de esa manera yo puedo competir? Bueno, sí, listo, vamos”.