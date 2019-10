Amenazaron de muerte a Wanchope Ábila

El futbolista de Boca realizó una denuncia tras un llamado anónimo a familiares de su ciudad natal. El delantero de Boca Ramón Ábila fue amenazado telefónicamente en las últimas horas y, luego de haber realizado la denuncia pertinente, tiene custodia en la casa de su familia en Córdoba. Según confirmaron fuentes de la fiscalía encabezada por Enrique Senestrari, el futbolista recibió un llamado el sábado en el que le manifestaron: “Te vamos a hacer pelota a tu papá”. Luego de constatar que la dirección que le habían dicho por teléfono era efectivamente la de su padre, se dispuso que tenga custodia en ese domicilio. El plantel xeneize se reencontrará en el Complejo Pedro Pompilio, para empezar a preparar los compromisos ante Racing (sábado 19) por la Superliga y River (martes 22) por la Libertadores. Este fin de semana no habrá acción por la fecha FIFA. El jugador Wanchope Ábila sufrió una lesión muscular. Si bien el club no informó si lo que sufre en el sóleo de la pierna es un desgarro, es probable que no pueda jugar la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores contra River.