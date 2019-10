Alberto será el presidente los argentinos

El candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, y su compañera de fórmula Cristina Fernández de Kirchner ganaron las elecciones presidenciales 2019 en primera vuelta con el 48.04% de los votos, según el escrutinio provisorio hasta el 97.3% de las mesas escrutadas

La dupla Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto obtuvo poco más del 40% y no les alcanzó para forzar un balotaje, aunque Juntos por el Cambio repuntó unos 8% respecto de las PASO, al subir de 8,1 millones de sufragios a 10 millones.

En Corrientes también ganó la fórmula peronista con más del 51% de los sufragios contra el 42% de ECO-Juntos por el Cambio. Ambos Frentes sacaron dos diputados nacionales cada uno.

“Se cansaron de decir que ‘no vuelven más’, pero una noche volvimos y seremos mejores”, afirmó Alberto Fernández ante una verdadera multitud que lo escuchaba.

Los Fernández asumirán una pesada herencia, un país polarizado, con una economía en crisis. La senadora regresa a la Casa Rosada desde la Vicepresidencia, luego de dos períodos como Jefa de Estado. Alberto logró unificar a diversos sectores de la oposición para alcanzar el triunfo, pero no tendrá mayoría en el Congreso. Ahora, se comienzan a definir los nombres del futuro gabinete nacional.

Los otros candidatos presidenciales tuvieron magras performance y no pudieron romper la polaridad entre los dos principales postulantes. Roberto Lavagna (Consenso Federal) sacó 6,17%; Nicolás Del Caño (FIT) un 2,13%; Juan José Gómez Centurión (NOS) 1,71% y José Luis Espert (Despertar) un 1,47%.