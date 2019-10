A Tato le robaron dos Toros que terminaron en manos de su amigo

Dos Toros le fueron birlados por cuatreros a Raúl Rolando Romero Feris, antes de su remate cabañero del último 1º de septiembre. Aunque la paradoja más interesante de este destino, es que estos dos machos de gran porte, con alrededor de 900 kilos cada uno, terminaron en manos de su amigo, Ercilio Navarro. Estanciero sanluiseño, y alguna vez dirigente del partido Nuevo y empresario en venta de autos de alta gama importados, Navarro adquirió los animales de “buena fe”. Muy pocos le creyeron.

El valor de cada bovino rondaba los 300 mil pesos. Según Navarro, no sabía que eran de Tato cuando le vendieron personas “desconocidas”. Hubo denuncia policial en su momento. Asimismo no pocos fueron los que soltaron con cierta ironía, al conocer la noticia, aquello que “entre gitanos no nos vamos a venir a adivinar la suerte”.