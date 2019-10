A Cemborain no le gusta estar segundo

El intendente, Diego Caram, dijo que no va a renunciar a su cargo y que va esperar la resolución de la justicia “porque Cemborain se pone triste cuando el triunfo de la elección es de otro. Él siempre pensó que la victoria era suya; nunca de un equipo”, arremetió el jefe comunal.

Caram aseveró en radio sudamericana, que acompañó cada paso de la Justicia en la Municipalidad. “El problema de Cemborain es que a él no le gusta estar segundo. Y ahora quería manejar la municipalidad como lo hacía cuando estaba la mujer pero se encontró con el cura empedo. Cuando yo llegué a la intendencia, el intendente fui yo”, explicó.

Asimismo reconoció que se sorprendió con la denuncia realizada por el ex intendente. Todo indicaba que iba a dar el apoyo a los candidatos. “El problema es que en los últimos meses estuvimos marcando la diferencia, haciendo las cosas bien, nos comunicamos con varias instituciones que estaban alejadas del municipio y él; no acepta el triunfo de los demás”, indicó el jefe comunal mercedeño para puntualizar que luego de acordar la lista en las PASO, “comenzó a hablar mal del equipo hasta que tuvimos un nuevo acercamiento por lo que sorprendió lo que hizo en la reunión del partido cuando todos esperaban otra cosa”.

Por el allanamiento judicial Caram que ahora esperará la resolución judicial. “Esto no modifica la realidad de Cambio Solidario, es más estamos seguros que en las urnas la vamos a romper”, finalizó.