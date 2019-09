Zlatan Ibrahimovic y una mala palabra

Se enojó Zlatan Ibrahimovic cuando le mencionaron a Boca Juniors. El delantero sueco no ocultó su fastidio y ni siquiera dejó terminar de hablar al interlocutor. Zlatan Ibrahimovic reaccionó intempestivamente al intento de entrevista de un periodista argentino que buscaba consultarle sobre si jugaría en Boca tras la llegada del internacional italiano Daniele De Rossi. La estrella de Los Ángeles Galaxy lo dejó con la palabra en la boca. “¿Puedo preguntarte algo? Me llamaron desde Argentina del programa de radio ‘Boca de Selección. Ahora De Rossi…”, dijo el cronista. “¿Quiéres una foto o no?“, retrucó el ex compañero de Messi en el Barcelona con cara de pocos amigos. “No”, contestó el periodista y así terminó el brevísimo contacto. El video se viralizó.