Un Cartero se apropió de computadora de un Jardín

Un Cartero infiel, se quedó con computadora que era para un jardín de infantes (N°72) en Lomas de Vallejos, proveniente del Programa Aprender Conectados.

Antes del mediodía del martes, arribó a esa institución escolar un transporte perteneciente a una empresa que presta servicios a Correo Argentino. El responsable, manifestó que traía unos envíos de equipos tecnológicos del Ministerio de Educación de la Nación, como veces anteriores, pero que estaba apurado; por lo cual la docente le firmó las documentaciones correspondientes. Inmediatamente el empleado del Correo se retiró. A los escasos minutos, la docente se dispuso a abrir las cajas y notó algo extraño porque no pesaba nada. Seguidamente llamó a la Policía advirtiendo lo sucedido. El Jefe de Comisaría sugirió que no abriera las cajas hasta tanto llegaran representantes del Correo y peritos policiales. Es así que la policía logró contactar al Jefe regional del servicio de Correos, que envió nuevamente a la persona que por la mañana entregó el paquete. Se verificaron que las fajas estaban perturbadas y los precintos adulterados. En el interior de la caja no estaba la computadora y los accesorios del Programa Nacional Aprender Conectados. La policía demoró al empleado repartidor de encomiendas y solicitó una orden de allanamiento del vehículo, una Iveco Daily tipo Furgón. Ante la presencia del propio empleado de correo y los testigos, se encontró en su interior, en una cajuela tipo baúl debajo del asiento del acompañante, la computadora y los accesorios que debieron ser entregados ayer al Jardín de Infantes. El transportista habría confesado la autoría del hurto. Quedó alojado en dependencia policial a disposición de la Justicia, además del furgón secuestrado.