UIA insiste NO al bono

“Las empresas que no puedan pagar el bono, no lo van a pagar”. El titular de la entidad, Miguel Acevedo, advirtió que las empresas intentarán pagar “lo antes posible”. Pero que aquellas que no puedan hacerlo efectivo, no lo harán. Ultiman detalles tras reunión con Gobierno y CGT. El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, advirtió que no todas las empresas están en condiciones de hacer frente al bono para trabajadores de $5.000, del que (lunes) había un principio de acuerdo al que se llegó tras una reunión entre el Gobierno y la CGT. Se espera que sigan las negociaciones y se ultimen los detalles. Acevedo afirmó que el lunes acordaron “pagar lo antes posible” la recomposición salarial. Pero advirtió que “las empresas que no lo pueden pagar, no lo van a pagar”. La idea es que “el que pueda pagarlo ya, la empresa que tiene capacidad, lo va a hacer ya y la que no pueda, lo irá viendo en el transcurso de estos dos o tres meses”, explicó.