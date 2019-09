Todo listo para el Torneo Interligas

Regatas Corrientes, con plantel completo disponible, ultima su trabajo de cara al torneo Interligas que comenzará esta noche en el estado “José Jorge Contte”. Pato Basquete ya está en la ciudad, y anoche llegaban Universo Brasilia y Comunicaciones de Mercedes. Buscando insertar lo más rápido posible a sus jugadores extranjeros, Brian Williams y Jamie Billie, en el andamiaje, el plantel de Regatas Corrientes última su preparación para el inicio del Torneo Interligas. El equipo de Lucas Victoriano debutará este viernes ante Universo Brasilia, a las 21:45. Abrirán la jornada a las 19:15, Comunicaciones ante Pato Basquete, en el inicio del torneo internacional. El torneo Interligas se prolongará hasta el domingo en el estadio “José Jorge Contte”, siendo una competencia de pretemporada entre clubes de la Liga Nacional de Básquetbol y la NBB de Brasil. La sensación de todos, incluido jugadores y cuerpo técnico de Regatas, es que se llega bien a la competencia, no en el ideal, en lo óptimo, teniendo en cuenta que se está en pleno proceso de pretemporada, en la tercera semana, y que los jugadores foráneos recién se incorporaron.

Programación

Viernes 6 de septiembre

19.15 hs. Comunicaciones vs Pato Basquete (J1)

21.45 hs. Regatas vs Universo Brasilia (J2)

Sábado 7 de septiembre

19.15 hs. Ganador (J1) vs Perdedor (J2)

21.45 hs. Ganador (J2) vs Perdedor (J1)

(*) Regatas juega a segunda hora

Domingo 8 de septiembre

19.00 hs. equipos que no enfrentaron

21.30 hs. equipos que no enfrentaron

(*) Regatas juega a segunda hora, salvo que no tenga chances de clasificar.