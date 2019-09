Roger Terán y Aquino reconocen culpabilidad para quedar libres

El ex intendente de Itatí Roger Terán y su otrora vice-intendente, Fabio Aquino, reconocieron su culpabilidad dentro del proceso de la emblemática causa Sapucay, y decidieron aceptar el juicio abreviado, para recuperar la libertad.

Terán en más de una oportunidad gritó a los cuatro vientos su inocencia, pero agobiado por el encierro y las presiones de una excesiva prisión preventiva, decidió declararse culpable. No para pocos, le habría sacado un peso de encima a la justicia, sin con el correr del debate oral, el tribunal no encontraba elementos para juzgarlos. Para la gran mayoría, el caso tuvo severas connotaciones políticas. La presentación ante la sociedad de la llamada narco política, fue muy utilizada electoralmente por el gobierno nacional en las elecciones de 2017.

Tanto Terán como Aquino aceptado una condena de 3 años el primero y 3 años y 8 meses, el segundo reconociendo su culpabilidad.

En la Causa Sapucay, que investigó el tráfico de droga desde Paraguay a Itatí, hay tres absueltos y 12 sentenciados por acuerdos con la Fiscalía.

Los acuerdos abreviados fueron rubricados con el fiscal Juan Patricio García Elorrio, a cargo de la parte acusadora en el debate que se desarrollará en el Tribunal Oral Federal 3 de Comodoro Py.

Terán quedará automáticamente en libertad condicional, al tener prácticamente cumplida el 70% de su condena.

Además del ex jefe comunal itateño, aparecen Corina Noguera, 3 años, Francisco Noguera, tres años y seis meses; y Federico Rachid Neme absuelto, junto a otros dos imputados.

En el caso de Aquino, su abogado, Alejandro Argibay, precisó que fue presentado el pedido de excarcelación.

El expediente se encuentra en instancia de juicio oral y público y reanuda este miércoles, tras dos audiencias de lecturas de requerimientos. Los jueces a cargo del tribunal son Andrés Basso, Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos.

Los que si afrontarán el juicio oral son los narco, Carlos “Cachito” Bareiro y Sebastián “Morenita” Marín, así como el ex comisario de Itatí, Diego Osvaldo Ocampo Alvarenga.