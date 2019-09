Riquelme y el próximo Boca-River

“No es revancha, cuando jugué la gané y después le gané al Real Madrid”. Al ídolo xeneize le preguntaron por los cruces con el Millonario que se vienen y se desligó de lo que suceda, no sin antes chapear con sus laureles y gambeteó: “De cómo jugó Boca en el Monumental no voy a opinar”. Juan Román Riquelme debió responder, en la conferencia de prensa en la que anunció su partido despedida del 12 de diciembre en La Bombonera, sobre la proximidad de la fecha con el Mundial de Clubes, y la potencial chance que Boca sea uno de los competidores. “Ojalá que podamos estar ahí. Queda un camino difícil, pero hay que tener confianza y fe en esta semifinal que viene, después saber que habría que enfrentar a un equipo brasileño, que los dos son muy buenos, y que el que gane esta copa lo tendrá merecido. Ojalá sea nuestro club. Yo solo tengo que pensar en este partido, en cerrar mi carrera para siempre, porque es a última vez que me pongo el pantalón corto, y espero llegar muy bien”, indicó. Le consultaron si la semifinal del Xeneize frente a River por la Copa Libertadores 2019 puede ser llamada “revancha” y se desligó con picardía: “No es una revancha, yo no juego, yo cuando jugué la gané, y después le gané al Madrid”. Finalizó, antes de dar por concluida la charla: “De cómo jugó Boca en el Monumental no voy a opinar”.