Ricardo sigue caliente con sus socios en ECO

El ex gobernador Horacio Ricardo Colombi sigue ofuscado con sus socios de Encuentro por Corrientes (ECO) por la falta de compromiso en la campaña electoral del 27 de octubre. El tres veces mandatario provincial, vaticinó en más de una oportunidad, que Mauricio Macri ganaría en primera vuelta su reelección como presidente de la nación. El mercedeño se encuentra jugado a todo o nada por la continuidad del líder del PRO en el sillón de Rivadavia.

Colombi aseveró que a los dirigentes de la alianza gobernante, los observa cansinos y acomodaticios. “Recorro las rutas y no veo a nadie trabajando”, espetó para detallar que “yo que estoy permanentemente en la ruta, y he visto a muy pocos dirigentes de la alianza de ECO trabajando, haciendo reuniones, hablando aunque sea con sus propios dirigentes”. “Hay partidos nuestros que son socios de ellos (kirchnerismo), esto es vox populi. Simplemente que algunos no se animan a decir. Yo tengo la espalda necesaria y el valor necesario para decirlo”, aseveró.

“Este Gobierno le dio al campo todo lo que pidió y hoy los exportadores no quieren liquidar los dólares esperando que se hagan las elecciones”, puntualizó Colombi para reprochar que “tengan esa vil actitud, esperando y especulando como siempre hace el argentino, de que el dólar suba más o no, para poder liquidar sus dólares, atenta contra el país”.

“No hay ninguna duda de que va a haber segunda vuelta y vamos a tener la posibilidad, los argentinos, de rectificar este camino que es el único a pesar de la situación que está viviendo la población. Hay factores como para inclinar la balanza y no estamos en estado terminal” aseguró para sostener que “los problemas que tenemos hoy son factores externos e internos, pero también es gran responsabilidad del establishment, del Círculo Rojo, esos empresarios que timbean y son acomodaticios”.