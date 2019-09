Recepciones de egresados afectadas

Preocupa que por la situación económica peligren la organización de los festejos estudiantiles (cenas, agasajos, despedidas, recepciones) de fin de año. “El primer recorte que hace la familia son las salidas y hoy eso se siente” expresó Federico Cheme, productor de eventos y espectáculos. “Es un año difícil, es un año donde los números vienen ajustados; los montos para egresados rondan entre los ocho mil y diez mil pesos pero hay una realidad que hoy no hay diferencias entre colegio privado y escuela pública” señaló desde canal 9. Sostuvo que “los egresados están pidiendo su cena; en esta dificultad que genera tener que prepararse para la Recepción que es lo más oneroso, el vestido, el traje, el vestido de la mamá, etc.; es un gasto grande entonces lo que más nos están preguntando es hacer básicamente la cena y resignar el formato tradicional de recepción”. Cheme admitió que “hay una realidad también que con el tema de la prohibición de las ventas alcohólicas hizo que las recepciones dejen de ser un gran negocio”. No por los menores, “eso está claro sino que los mayores iban, había en el empresario una posibilidad de tener un ingreso aparte que le permita bajar los costos”.