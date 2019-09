Piden elevar a juicio causa contra el ex juez Soto Dávila

El fiscal federal Carlos Stornelli y el titular de la Procunar, Diego Iglesias, solicitaron la elevación a juicio de la causa por la que están procesados el ex juez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, dos de sus secretarios, cinco abogados y el ex intendente Juan Manuel Faraone, por el presunto cobro de coimas a narcotraficantes del llamado “Operativo Sapucay”.

Los fiscales le hicieron el pedido al juez Rodolfo Canicoba Corral, como subrogante en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 12, ante quien sostuvieron que el ex magistrado era el “organizador” de una asociación ilícita dedicada al supuesto cobro de sobornos a imputados en causas de narcotráfico en el Juzgado Federal 1 de Corrientes. El pedido de coimas era a cambio de aliviar sus situaciones procesales, al menos desde el año 2010 y hasta el 5 de diciembre de 2018.

Los acusados son Soto Dávila (71); los ex secretarios penales de su juzgado Pablo Molina (48) y Federico Grau (56); los abogados Duilyo Barboza Galeano (47); Jorge Vallejos (59), Gregorio Giménez (67), Tomás Viglione (34) y Omar Serial (56), así como el ex intendente de la localidad de Empedrado, Juan Manuel Faraone (55).

Los fiscales le imputaron a Soto Dávila ocho hechos de prevaricato, por la supuesta percepción de sobornos de entre 1.000.000 y 10.000 pesos, que en diversas circunstancias alcanzaron al resto de los acusados.