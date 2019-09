No hay avión sanitario para enfermos, solamente para el traslado del poder

Un grave episodio que se ocultó y se conoció semanas después de ocurrido, y que lamentablemente desnuda que el uso del llamado avión sanitario en el derrotero de 20 años de gobierno radical, tiene como preferencia la actividad netamente política, y por estas semanas, electoral. Un muchacho quedó con su cuerpo inmóvil luego de caer de los altos de la Casa del Bicentenario en Goya, donde hacía un curso de Techista y Pintura de Obra. Con él se desplomaron otros jóvenes que solo sufrieron lesiones leves. Los médicos le reconocieron a sus familiares que ya no pueden hacer más nada por su salud. La UOCRA, responsable del curso junto a la Dirección de Empleo de la Municipalidad de Goya, ofreció trasladarlo en ambulancia a Buenos Aires, ante la “imposibilidad” de conseguir el avión sanitario. La nave es utilizada constantemente por el gobernador Gustavo Valdés en su derrotero proselitista por la provincia, más aún, en la antesala de las elecciones presidenciales del próximo 27 de octubre. Tiene agenda completa.

Según informaron ayer medios de prensa goyanos, cursantes cayeron del techo de la Casa del Bicentenario de esa localidad. El hecho ocurrió semanas atrás pero recién se supo el miércoles, luego que se conociera que uno de los accidentados precisa ser trasladado a Buenos Aires por lesiones en la columna que lo tienen inmovilizado, indicó el portal TN Goya. Danilo Borda de 26 años, decidió asistir a un curso de Techista y Pintura de Obra, articulado entre la Dirección de Empleo de la Municipalidad de Goya, la UOCRA y la cartera laboral de la Nación. Paradójicamente hacía este curso para buscar trabajo que no tiene.

Los alumnos subieron con su profesor al techo de ese edificio público que cedió y cayeron de una gran altura.

Borda tiene fisura y desplazamiento de columna y esta inmovilizado en el hospital local hace 9 días, los demás solo tuvieron heridas leves ya que cayeron arriba de él. Hoy la familia pide ayuda urgente para ser trasladado y que alguien lo atienda.

La tía de Danilo indicó que “acá ya nos dijeron que no pueden hacer más nada que necesita de máquinas de alta complejidad, queremos ir a Corrientes, mi marido hablo con Osella (Ignacio) en la fiesta del agricultor cuando vino el gobernador Valdés (Gustavo), está al tanto de todo pero no hacen nada, lo único que queremos es que lo atiendan, UOCRA nos ofreció ir a Buenos Aires en ambulancia pero no queremos tenemos miedo por Danilo”. “Danilo está en una postura no puede moverse hace 8 días con suero y calmantes”, aseveró la mujer.

Desde la Dirección de Empleo del municipio goyano se comunicaron con la familia y les dijeron que lo van a trasladar a Buenos Aires en ambulancia, ya que el avión sanitario “no se consiguió”.

EL AVIÓN DEL PODER

El ex mandatario Arturo Colombi soportó una acusación (2008) y un juicio por peculado de uso donde fue sobreseído por haberse trasladado junto a su familia en el avión sanitario a puntos turísticos del país. En el 2004, el fallecido ingeniero Rodolfo Almilcar Paladini, denunció al entonces titular del Poder Ejecutivo, Ricardo Colombi, por haberle prestado al, en ese momento gobernador del Chaco Ángel Rozas, la nave sanitaria para trasladarlo a tiempo a Buenos Aires y no perder el vuelo a EE.UU. donde asistiría a un cónclave del Partido Demócrata de ese país. En el mismo año, el avión gubernamental fue utilizado por el vicegobernador Eduardo Galantini para trasladarse a Córdoba al Congreso del Partido Justicialista. Las malas lenguas también cuentan que entre el 2006 y el 2008, el avión fue usado para traer blondas modelos de la Capital Federal contratadas para fiestas privadas en la Residencia Oficial 1.

Hasta donde pudo averiguar 1588, el uso para traslados de enfermos a Buenos Aires en los últimos años, es casi insignificante, al igual que el helicóptero sanitario, donde su participación es totalmente nula en esta actividad.