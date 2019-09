Nadador argentino cruzará canal de la Mancha

Matías Ola nació en Tucumán y de niño le recomendaron practicar natación como tratamiento para el asma. Como no había centros deportivos comenzó a los 21 años. Esta semana intentará ser el primer argentino en conseguir la Triple Corona de Aguas Abiertas. El tucumano Ola se propone ser el primer argentino en conseguir la Triple Corona de Aguas Abiertas al intentar cruzar el Canal de la Mancha, en una travesía que tiene como objetivo dejar un “mensaje de paz, conciencia ambiental e inclusión social”. Todos los proyectos, “en los que me embarco tienen como objetivo fomentar la unión, la paz, el cuidado de los océanos, pero sobre todo la inclusión social: los atletas del interior no tienen la posibilidad de entrenarse adecuadamente y eso es algo que debe cambiar”, señaló el deportista de 34 años desde Francia. Ola nació en San Miguel de Tucumán, pero se crió en una zona rural de Orán (provincia de Salta). De pequeño le diagnosticaron asma y le aconsejaron a su madre que lo lleve a hacer natación “para ampliar la caja torácica y fortalecer los pulmones”, recordó Ola.