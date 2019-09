Lunes, Paro de colectivos si el viernes “no pagan”

La UTA anunció que podrían volver las retenciones de servicios de no cobrar este viernes lo pactado con las empresas.

La historia sin fin. Podrían reanudarse las medidas de fuerza si el viernes no cobran los choferes los $4.500 acordados en las negaciones con la patronal, ante la secretaría de Trabajo, según adelantó el secretario gremial del gremio de choferes, Alejandro Quintana.

El sindicalista de UTA Corrientes, desde radio Dos, indicó que esta posibilidad de ir a una huelga rorativa, se resolvió tras una reunión interna del gremio colectivero, que se desarrolló en horas del mediodía del lunes. “Si el viernes no pagan los $4.500 vamos a hacer retención de servicios o asambleas el primer día hábil posterior al vencimiento del acuerdo”, logrado en el marco de las negociaciones que se destrabaron ante la intervención de la Provincia, que adelantó recursos nacionales subsidiados para este servicio público.