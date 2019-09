La carne aumentó hasta 55%

La carne volvió a aumentar y ya suma una suba del 55% en lo que va del año, según informó el propietario de una carnicería ubicada en el Mercado Municipal de Productos Frescos. Hugo Lucena, dueño del comercio cárnico detalló que estos días los ganaderos “no largan su hacienda” y que esa decisión impactó en el precio de venta al público. Aseguró que si bien se notaba una caída en la comercialización, se profundizó en el último mes en un 25%. El comerciante señaló que la suba se aplicó a la totalidad de los cortes vacunos. Analizó que la decisión de los productores de no vender el ganado significa pocas posibilidades de contar con carne a un buen precio para su venta. “Los productores están a la espera que los precios se acomoden. Entonces no largan su hacienda. Aguardan que los valores aumenten”, insistió Lucena para señalar que el constante incremento en el valor de la carne (55% en lo que va del año) va de la mano con la baja en el consumo del producto alimenticio. “La gente compra menos, mucho menos; por los aumentos, nuestros clientes ya no piden carne como antes”, graficó.