Hay alerta posible brote de sarampión

Desde la Secretaría de Salud de la Nación emitieron el segundo alerta en lo que va del mes por nuevos casos de sarampión en el país y el contexto de brote en el mundo. Corrientes se ubica dentro del área de brotes de la enfermedad al estar en una región de permanente intercambio turístico, comercial y laboral.

Hace siete días informaron sobre un turista argentino que pudo haber contraído el virus durante un viaje a Brasil, donde se confirmaron 2.753 casos en 13 estados, principalmente en el área de San Pablo. Los últimos fueron dos niños turistas de 7 y 11 años que no fueron vacunados y que ya regresaron a Europa.

“Se presentaron dos casos nuevos y por ello nos enviaron un nuevo alerta, el anterior fue la semana pasada por un hombre, y ahora por dos niños que estuvieron en el aeropuerto y presentaban síntomas”, dijo la directora de Inmunización del Ministerio de Salud de Corrientes, Angelina Bobadilla. “La vacuna se coloca a los 12 meses y a los 5 años, el año pasado se realizó la campaña en todo el país y en la provincia todos deberían estar vacunados”. En relación a los adultos puntualizó que “deben verificar si tienen registrada la vacuna en su libreta y si no la tienen y no saben si le colocaron cuando eran niños, pueden volver a vacunarse”.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se confirmaron solo en lo que va del año, más de 4.500 contagios de sarampión en la región. Brasil, Venezuela y Estados Unidos son los países con más casos.