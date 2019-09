Gallardo cuida a los titulares

Mañana juega ante El Lobo por Superliga. El DT guardará sus mejores hombres para el duelo que se disputará el martes 1 de octubre en el Monumental, donde no se descarta que coloque una línea de cinco defensores. El entrenador de River, Marcelo Gallardo, cuidará a los titulares de cara al partido de ida ante Boca por Copa Libertadores y este sábado, ante Gimnasia y Esgrima La Plata por la Superliga, colocará a los habituales suplentes. Para el clásico, es muy probable que Lucas Pratto, quien sufrió una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo, no llegue en buenas condiciones y no se descarta que ni siquiera vaya al banco de suplentes, mientras que Nicolás De la Cruz, con una distensión del psoas derecho, tiene mayores chances de estar presente, aunque dependerá de su evolución. Con respecto al duelo frente a Gimnasia, el sábado a las 17:45 en el Bosque, jugaría un equipo cargado de juveniles del club con algunos futbolistas de experiencia.