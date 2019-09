Falta de mérito a Soto Dávila en la Causa de “las escuchas”

Dictaron la falta de mérito para el ex juez federal Carlos Soto Dávila en la causa de las Escuchas. Pablo Molina, ex secretario, fue procesado y se le embargó por $2.000.000 por haber ordenado “pinchar” el teléfono a su ex pareja y al ex novio de ella. “El secretario de Dávila, se conectó con la fuerza de seguridad para pinchar los teléfonos”, aseguró Mariana Barbitta, abogada de Soto Dávila, para que la restricción de la libertad al ex juez federal fue “excesiva”. “Soto Dávila fue obligado y presionado a renunciar a su cargo de juez”. “El juez era el encargado de 8 secretarías en simultáneo y ha sido traicionado porque le había depositado toda la confianza y Pablo Molina lo defraudó”, remarcó Barbitta en declaraciones a radio Dos.

El pedido de procesamiento del ex juez fue solicitado y formulado por los fiscales Carlos Schaefer y Flavio Ferrini, con el apoyo del jefe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias.

El caso surgió en marzo de este año, cuando se hallaron discos con escuchas telefónicas solicitadas por Molina en el marco de investigaciones por supuesto narcotráfico, en el que sin fundamentos incluyó a su esposa y al ex novio.

De un total de 28 discos, 14 corresponden a escuchas hechas al ex novio de la pareja de Molina.