Es un alegría grande lo que pasó

Gabriela, la mamá de Tayavek Gallizzi, jugador de Selección de básquet, aseguró que “es un orgullo lo que pasó”. La Selección argentina de básquet se quedó con la medalla plateada luego de no haber podido resolver la encrucijada que le propuso España, que se impuso 95-75 para lograr su segundo título Mundial, en China, resultado que no opaca el camino albiceleste, que contagió su entrega. En el Wukesong Sport Center de Pekin, los hinchas albicelestes terminaron aplaudiendo a una Selección a la que no se le vio el básquetbol brillante que había desplegado en el resto del torneo y que le permitió asegurar su principal objetivo: la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Graciela Gallizzi, Mamá de Tayavek, expresó su emoción por el logro de su hijo y el equipo. “Queremos que él tenga el mejor futuro; durante la copa nos pedía calma y que disfrutemos; nos decía que los partidos no son aptos para cardíacos”, expresó. “Estamos esperando que lleguen al país y poder encontrarnos aunque sea una hora con nosotros”, dijo.