El héroe silencioso detrás del éxito

Para el capitán argentino Luis Scola, Federico Susbielles “quedará en la historia” por su gestión. “Está a la par de lo que hicimos en la cancha”, sentenció. El presidente asumió en una CABB devastada y hoy goza de su mejor momento. Para entender el presente hay que recordar el pasado… Julio de 2014. Faltan dos semanas para el Mundial de básquet y los jugadores dicen basta. La mítica Generación Dorada decide seguir trascendiendo su deporte, ahora afuera de la cancha. Luis Scola, Andrés Nocioni y compañía denuncian públicamente una mala gestión en la Confederación Argentina y amenazan con no ir al Mundial si no se van todos los dirigentes y llega una intervención. La sangre no llega al río porque su presión pública surte efecto. Del otro lado ceden por el apoyo masivo a la GD y asume Federico Susbielles, el hombre de confianza de los jugadores. La persona que se encargaría durante cinco años de dar vuelta una situación grave y hoy, con el subcampeonato mundial en el bolsillo y muchos logros en su gestión, aparece como un el héroe silencioso de un presente exitoso y un futuro que ilusiona. “Héroe no me creo. Sólo hice lo que creí necesario, para devolver algo a mi deporte y la confianza que referentes mundiales depositaron en mí. Cuando los chicos me fueron a buscar me sorprendió porque con algunos ni siquiera había hablado. Me contaron cuál era la situación, la analicé y me di cuenta que era de extrema gravedad. Yo tenía otros planes, pero no pude mirar para otro lado. Además porque me lo pedían tipos a los cuales admiraba y yo me sentía con capacidad para hacerlo”, recuerda este bahiense de 48 años que fue guerrero de Selecciones juveniles y Liga Nacional entre los años 80 y 90.