El correntino Herrera no quiere irse

Fuentes cercanas al jugador correntino negaron desde Sudamericana que Andrés Herrara tenga intenciones de irse de San Lorenzo a fin de año. Si bien hace varias fechas que no es tenido en cuenta por el entrenador Juan Antonio Pizzi, aclararon que el lateral apoyará al equipo desde el lugar que le toque. Los últimos días en los medios nacionales trascendió que el jugador correntino Andrés Herrera, tenía intenciones de irse de San Lorenzo, pero desde su entorno negaron que el delantero haya dicho que a fin de años se iba del club de Boedo. El correntino no tiene minutos en cancha por una decisión del entrenador Juan Antonio Pizzi y, en el caso de no seguir jugando, podría analizar ofertas de otros equipos.