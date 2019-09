El calendario de Los Pumas

El debut será este sábado ante Francia. Luego enfrentará a Tonga, Inglaterra y Estados Unidos. Mañana la Selección argentina de Rugby, Los Pumas, iniciarán su sueño mundialista ante Francia, en partido correspondiente al Grupo C. El encuentro ante Francia se disputará el sábado desde las 4:15 (hora argentina), con trasmisión en directo de ESPN. La cita será en el Estadio Ajinomoto de Tokio. El segundo encuentro será ente Tonga el 28 de septiembre en Higashiosaka desde la 1:45. Luego vendrá el duelo frente a Inglaterra en Tokio el 5 de octubre a las 5:00. Los Pumas cerrarán su participación en el Grupo C frente a Estados Unidos. El duelo será el 9 de octubre en Kumagaya desde la 1:45.

CALENDARIO

Todos los partidos de Los Pumas en el Mundial de Japón 2019.

Francia vs. Argentina – 21/9 4.15 hs. (Estadio Ajinomoto, Tokio)

Argentina vs. Tonga – 28/9 1.45 hs. (Hanazono Rugby Stadium, Higashiosaka)

Inglaterra vs. Argentina – 5/10 5 hs. (Estadio Ajinomoto, Tokio)

Argentina vs. Estados Unidos – 9/10 1.45 hs. (Kumagaya Rugby Ground, Kumagaya)