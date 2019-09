Diego Maradona será el técnico Lobo

“Quiero aclarar que estoy operado hace muy poco. Dicen que no me puedo mover, pero acá estoy”. Con estas palabras, en un video que hizo público su abogado, Diego Maradona despejó dudas sobre su estado de salud, al tiempo que se manifestó agradecido con la posibilidad de ser entrenador de Gimnasia, algo que se concretó este jueves, cuando ambas partes se reunieron en Puerto Madero. En el video, en el que aparece junto a uno de los médicos que lo ayuda tras su operación en una rodilla, el ex capitán de la Selección dice: “Que la gente de Gimnasia, por mis logros lejanos o porque quizás sean maradonianos, se haya fijado en mí es algo muy tierno, lindo, que me llega al corazón”. Más aun, se tocó el corazón y dijo que a los hinchas del equipo platense “los llevó acá”. Maradona mostró que puede flexionar la pierna operada, se puso pantalones, se agachó, se levantó y caminó por sí solo mientras hablaba a cámara en compañía del médico. Será su primera incursión como DT en el fútbol local desde que, en dupla con Carlos Fren, dirigiera a Mandiyú de Corrientes en 1994, y a Racing en 1994.