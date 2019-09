Detectaron pornográfico infantil en redes y allanaron una vivienda

En las últimas horas se realizó un allanamiento en una casa de Bella Vista por “averiguación de ilícito”, ya que desde ese domicilio en el barrio San Juan, se habrían compartido material pornográfico de menores. En el lugar se secuestraron elementos que tendrían acceso a la red de internet. Mediante IP se habría logrado tener datos precisos. El sospechoso (que sería un mecánico) manifestó que compartía el servicio de internet con vecinos. De acuerdo a las primeras versiones, no se halló material alguno pero el sistema CyberTipline si detectó a la IP de su módem.

La CyberTipline del NCMEC (Nacional Center For Missing & Exploited Children) es el sistema centralizado con que cuenta la nación para denunciar la explotación infantil en línea. Los proveedores de servicios electrónicos y el público en general pueden denunciar las sospechas de engaño en línea de los niños con fines sexuales, abuso sexual infantil extrafamiliar; pornografía infantil, turismo sexual infantil, tráfico sexual infantil, envío de materiales obscenos no solicitados a niños, nombres de dominio engañosos y palabras o imágenes digitales engañosas en Internet. La jueza sustituta en Bella Vista local ordenó el operativo en una investigación que lleva más de un año. Aunque no se encontró nada en la casa, se secuestraron varios elementos informáticos para peritar