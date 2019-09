Daniel Osvaldo lapidario con Guillermo

Le dedicó un terrible calificativo. El exdelantero de Boca aseguró que es un “técnico nefasto”. Lo culpó por la final de la Libertadores perdida ante River en Madrid: “Hizo todo mal, les facilitó todo y no hizo ni un cambio bien”. El exdelantero de Boca, Daniel Osvaldo, disparó con munición gruesa contra Guillermo Barros Schelotto, el entrenador que determinó su salida del club de la Ribera: “Es un técnico nefasto”. “Uno siempre quiere jugar en Boca, a pesar que no tenía ganas de nada, Boca era una excepción. A pesar que fue un semestre con lesiones y con un técnico nefasto, todo lo demás estuvo buenísimo”, manifestó. Habló sobre su salida de Boca y otra vez disparó contra el entrenador de Los Angeles Galaxy: “Yo volví por el Vasco (Arruabarrena), y para mí lo echaron mal. Después pasó lo que pasó. Fue una payasada mi salida, ‘¿sos mi papá para decirme que no puedo fumar? Toda la vida fumé y jugué en la selección italiana, no pasa nada”. Le adjudicó algunas responsabilidades a Guillermo por la final de la Copa Libertadores perdida frente a River el año pasado: “La final en Madrid la viví muy mal, se sufrió mucho. Lo que más me dolió es que se haya jugado en Madrid, después lo demás es fútbol y fue un gran partido y River ganó bien. El técnico de Boca los ayudó un poquito. Hizo todo mal, les facilitó todo y no hizo ni un cambio bien”, cerró.