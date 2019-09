Continúan con el control de precios

A través del Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio, continúan las inspecciones en las cadenas de supermercados adheridas a los programas nacionales y en los comercios para que los artículos estén con los precios debidamente identificados.

Se realizaron inspecciones en las cadenas Wal-Mart y Día para verificar el cumplimiento de los programas nacionales de Precios Cuidados y Productos Esenciales.

“En Wal-Mart se labraron actas de infracción dado que había faltantes y no expusieron productos sustitutos”, explicaron desde la subsecretaría de Comercio. Asimismo explicaron que aún no se le aplican multas porque “la empresa debe hacer el descargo”. Por lo que “en general aducen que son los proveedores los que no entregaron las mercaderías”. Los controles continuarán en Capital como en el interior en defensa de los derechos de los consumidores.