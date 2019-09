Colombi caliente con los socios

“Así no se puede seguir”, criticó duramente Ricardo Colombi criticando a su socios en el Frente oficialista Ecuentro por Corrientes (Eco). El ex mandatario pidió una renovación en la alianza gubernamental.

“Son acomodaticios”, disparó Ricardo Colombi al referirse a los aliados de Encuentro por Corrientes, repitiendo críticas ya esbozadas tiempo atrás. “Son socios en la ganancia pero no en la pérdida. Están peores que antes inclusive. Las cosas hay que decirlas de frente”, dijo vehemente en declaraciones a radio Dos. “Tenemos que discutir el futuro de ECo. Hay que ‘barajar y dar de nuevo’, y esto sea cual fuera el resultado de las elecciones de octubre”, anticipó Colombi para aseverar que “no podemos seguir así. Si no estamos unidos será complejo seguir gobernando. Deja mucho que desear la actitud de dirigentes o presidentes de pseudo partidos, ya que algunos son sellos de goma”, reiteró.

“Hay que barajar y dar de nuevo desde el 27 de octubre”, insistió Colombi para puntualizar que “siempre lo dije: no quiero que nos pase lo que ya pasó cuando hubo gente que se creyó dueños de los votos. No quiero que ECo pase por eso”. “Se tiene que discutir todo de nuevo o vamos por mal camino”, agregó para detallar que “esto hay que hacerlo totalmente independiente de los resultados del 27 de octubre. Si queremos seguir siendo gobierno hay que dar una vuelta de timón de manera urgente. Y para eso hay que tomar acciones, trabajar dentro de ECo y hacia afuera. Eso debe ser urgente para no pegarnos contra la pared”. Consultado sobre la responsabilidad del radicalismo local, expresó: “somos parte… no nos vamos a sacar el sayo”.