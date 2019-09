Centurión otra vez en un escándalo

La prensa mexicana cuenta que el ex Racing y Boca, que no integró ni el banco en los últimos dos partidos, fue el detonante del sorpresivo despido del entrenador de San Luis de Potosí. Esta vez no fue una foto con un arma, un accidente automovilístico ni una pelea en un boliche. Desde que arribó a México a mitad de año, la vida extrafutbolística de Ricardo Centurión no sumó ningún otro escándalo. Sin embargo, el ex volante de Boca y Racing quedó envuelto en una gran polémica: la prensa mexicana cuenta que el argentino, que no estuvo ni en el banco en los dos últimos partidos, fue el principal detonante de la llamativa salida del entrenador Alfonso Sosa del Club Atlético San Luis de Potosí. ¿Qué fue lo que pasó con Ricky? Luego de un buen comienzo en el que fue titular en cuatro de los siete primeros partidos de la temporada (en los otros tres fue suplente y siempre ingresó), al octavo encuentro Sosa decidió dejarlo en el banco los 90 minutos (triunfo 1-0 sobre el Morelia). Luego hubo dos partidos más, ante Pachuca y Potros, en los que directamente ni figuró entre los concentrados. Según el medio TUDN de México, el presidente del club, Alberto Marrero, le cuestionó a Sosa que no haya utilizado a Centu. Y la prensa alega que el fundamento del dirigente fue que era uno de los refuerzos del equipo y que ganaba “200.000 dólares mensuales”.