Calamaro cada vez más cerca

Andrés Calamaro con “Cargar la suerte” su nueva gira y disco, se presentará el jueves 24 de octubre ante el público del Litoral quien podrá volver a escucharlo en vivo en el Anfiteatro “Mario del Tránsito Cocomarola”.

Además de las nuevas canciones de “Cargar la suerte”, estarán muchos de los clásicos que forman parte de la banda de sonido de tantas generaciones de fans del rock argentino, en la que Andrés estará acompañado por una banda integrada por Germán Wiedemer en teclados, Mariano Domínguez en bajo, Julián Kanevsky en guitarras, y Martin Bruhn en la batería. En esta gira nacional visitará ciudades como Neuquén, Rosario, Córdoba, San Juan, Tucumán y San Luis, para cerrar el año en Buenos Aires. Tras el cierre de la gira que lo llevó a pisar escenarios en su España querida, Calamaro escribió: “tocamos para gustarnos y estamos muy enfocados en la gira. Lo que voy buscando son buenas sensaciones en el escenario y las tenemos”. Respecto al disco, y las primeras críticas que recibió el material, El Salmón expresó en un blog que “mis discos no me importan; trato de hacer las cosas bien; eso es todo; no grabo para escuchar mis propios discos; aunque, eso sí, me fío del comentario de otros músicos”. Las entradas están en

www.tuentrada.com