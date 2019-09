“A mí me mataron en vida”

“La causa está armada, fueron por el juez Soto Dávila y me apretaron a mí”, indicó el ex intendente de Empedrado en los años 90’, Juan Manuel Faraone, detenido por una causa de narcotráfico en el Penal de Ezeiza. Aseveró en declaraciones radiales que la causa está “armada”, y que todo está “direccionado” para vaciar el Juzgado Federal. Aseguró que no tenía relación con el narcotraficante “Morenita” Marín y que no era amigo del ex juez Carlos Soto Dávila. Dijo además que su hija está presa por “portación de apellido”. Pide que el juicio oral y público sea “lo antes posible” para demostrar que no tiene nada que ver. “Fueron atrás del Juzgado de Soto Dávila y me apretaron a mí”, reiteró Faraone para reconocer que “estoy destrozado anímicamente”. Puntualizó que la única relación que tuvo con Marín fue porque le consultó sobre un abogado para su esposa que estaba detenida. Indicó que sus comunicaciones con Alejandro Maidana (Tacu) y Marín eran por la venta de un auto y una camioneta y que “no quería perder mi plata”. “Yo llamo al celular de Maidana cuando leí una nota en la página de Radio Sudamericana que decía ‘persecución y tiroteo’. En ese momento miré la nota y entré en duda si era o no el auto que había vendido. Llamé al celular de Maidana y me atiende Marín”. “No conozco a ningún narco, ni a Saucedo ni a Bareiro, a ningún narco”, insistió Faraone para señalar que “pasaron casi dos años para que me detengan”.

Sobre su relación con el ex juez Soto Dávila, afirmó que no era su amigo y no tenía relación con él y que sólo le hablaron de dorados cuando se lo cruzó en la calle y que le ofreció que le llevaría uno. Indicó que el ex intendente de Itatí Roger Terán “puede quedar en libertad, porque no le encontraron absolutamente nada”. Sostuvo que “Stornelli es el fiscal que me acusa y está en rebeldía” y que alguien le envió un abogado defensor que era socio del falso abogado D´Alessio.

Finalmente, manifestó que “esto me devastó, destruyó a mi familia”. “A mí me mataron en vida, le han hecho mucho daño a personas inocentes”. “Yo soy totalmente inocente, no tengo dudas que se hará justicia, lo que ya no aguanto son los tiempos, estar encerrado acá”, concluyó.

“Sufrí algunos golpes”

“A las 7 de la mañana entra Gendarmería, me pone una pistola en la cabeza y me dicen “estás detenido”. “Yo creí en un primer momento que pudo haber sido por una evasión impositiva, te imaginarás que haciendo algo de esto, no era común”. “Cuando me leen el expediente nombran a la causa Sapucay y la verdad es que no entendía de dónde podía venir mi vínculo con el narcotráfico. La Gendarmería dio vuelta mi casa y los otros lugares que tenía y no encontraron absolutamente nada”. “Labran el acta, me llevan a Gendarmería y luego comienza mi traslado. En ese momento sufrí algunos golpes, no querían que levante la cabeza. Cuando llegué a Buenos Aires, el trato cambió y ahí vi también la orden de detención para mi hija, para mi ex yerno y otros más; no entendía nada”. “Cuando uno está incomunicado, no puede hablar con nadie hasta que venga el Juez. Ellos me sacaron y comenzaron a decirme que yo sabía mucho, que ellos tenían escuchas. Querían quebrarme, me decían que si yo hablaba me podía acoger a la ley del arrepentido y si decía todo, mi hija también podía salir en libertad para diciembre”.