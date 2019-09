Habló sobre la posibilidad de llegar a Gimnasia: “A Diego no le podes decir que no”. El ex delantero de Boca se refirió a los rumores que lo vinculan con el equipo de Maradona y le dejó la puerta abierta. “Espero que no me llamen, me van a poner en un aprieto”, declaró. Pese a estar retirado y dedicado íntegramente a la música, Daniel Osvaldo continúa siendo noticia en el mundo del fútbol. Los últimos días surgieron rumores que aseguraban que el ex delantero de Boca podía ser nuevo refuerzo de Gimnasia y Esgrima La Plata. Su nombre comenzó a sonar para reemplazar al lesionado Lautaro Chávez y, pese a que declaró estar enfocado en sus proyectos musicales, afirmó que la idea de ser dirigido por Diego Maradona lo seduce. “Esa noticia salió y espero que no me llamen, porque a Diego no le podes decir que no y me va a poner en un aprieto; si me llama, después veremos, pero por ahora el 21 de septiembre toca Barrio Viejo, es lo único que sé”, declaró Osvaldo. “Dani Stone” lleva tres años fuera del fútbol profesional y su falta de actividad despertó mucha polémica entre los hinchas del “Lobo”, quienes no están de acuerdo con su llegada en medio de la lucha por la permanencia.