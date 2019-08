Valdés usará dinero público para revertir lo de las Paso

Fuentes cercanas al gobernador Gustavo Valdés, quien el miércoles por la tarde reunió de urgencia a los presidentes de partidos integrantes de Encuentro por Corrientes (Eco), aseguran que el ituzaingueño por orden nacional, tirará la casa por la ventana para revertir el resultado de las Paso, sin escatimar el uso del dinero público para que Mauricio Macri llegue al balotaje de noviembre. Además de lograr dos bancas en la cámara de Diputados de la nación. Si se repite la performance, solamente podrán obtener un escaño.

Ellos no ganaron nada”, fue la línea que dirigió Valdés a los dirigentes de ECO en referencia al peronismo, para remarcar lo comunicado horas antes a las primeras líneas partidarias, donde se proponen obtener dos bancas de diputados nacionales en las generales del 27 de octubre.

La estrategia pasará sin dudas por volcar los recursos del Estado a la campaña que el domingo último no aparecieron. No hubo remises, ni bolsitas de alimentos, ni dinero entregado a los punteros para el arreo de votantes. Valdés sabe que si Macri no es reelecto se le viene la noche. Los proyectos del Puerto de Ita Ibate, la pastera en Villa Olivari, el anunciado segundo puente, como el promocionado plan costero quedarán totalmente congelados hasta nuevo aviso.

El mandatario provincial se juega una patriada muy grande en octubre. Aunque no pocos saben, lo difícil de cambiarle la intención del voto a la gente, la que seguramente agarre las dádivas electorales y en el cuarto oscuro vuelva a sufragar por quien ya lo hizo el 11 de agosto.

El presidente del Partido Autonomista, José Romero Brisco, detalló en declaraciones a Radio Dos que “nos juntamos los presidentes de diferentes partidos para hablar sobre las PASO y cuál va a ser el futuro en el marco de la alianza”. “Hubo una autocrítica por cosas que no se hicieron o se hicieron mal, creo que hay que hay mucho por corregir”, afirmó el dirigente de la escuadra colorada. Asimismo por lo bajo reconocieron que no “hubo un mango” para estos comicios, y el reclamo fue muy claro: se necesitan recursos.

ROMERO BRISCO

El también concejal Romero Brisco sostuvo sobre las PASO que “es una encuesta anticipada”. Es el momento de trabajar bien, de ir a la elección advertido de lo que pasó y sabiendo escuchar”. Finalmente, destacó la gestión del Gobierno nacional y afirmó que Corrientes “tiene mucho apoyo nacional, hay muchas obras. Tenemos que bregar para que esto continúe, este es el mensaje, la idea para fortalecer ese voto”, concluyó.

Hasta donde se pudo averiguar desde Balcarce 50 le pidieron hacer los esfuerzos monetarios necesarios, que si se triunfa, la nación le devolverá con creces ese aporte. La historia es ganar, o como se diría en la jerga correntina “o sino yurú chupita”.