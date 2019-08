Una anciana recibe violenta golpiza en intento de robo

Una mujer identificada como Matilde Quintana, de 80 años, se encuentra internada en terapia intensiva con traumatismo cráneo-facial tras recibir una golpiza por parte de delincuentes que violentaron el domicilio y le robaron. El hecho ocurrió en el barrio Aviación de Monte Caseros. La anciana recibió los peores golpes en la zona de la cabeza y la cara.

“Mi sobrino vino hasta mi casa anoche, y me preguntó qué le pasó a la tía Matilde que me llamó y dijo que no se siente bien. Entonces le dije vamos a verle, porque yo tengo la llave de su casa. Entramos y la encontramos toda golpeada, no podía ni hablar”, relató la mujer.

Matilde contó que ingresaron a su vivienda aunque no supo precisar si eran uno o dos ladrones. Le pedían plata y ella les dijo que no tenía, entonces empezaron a golpearla.

La octogenaria estaba en su dormitorio, acostada donde permaneció varias horas hasta que logró que lleguen para asistirla