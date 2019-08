Un caballo agonizó cinco días en una plaza y murió

Un caballo que durante el fin de semana estaba en la Plaza del barrio Las Golondrinas en zona sur de Goya, amaneció muerto el lunes.

Durante todo ese tiempo los vecinos pidieron ayuda por todos lados y nadie se solidarizó con el animal, que aparentemente no tendría dueño. Estaba solo a la intemperie en el frio, algunos le acercaban agua y comida. No soportó la agonía, aparentemente por estar muy debilitado, no se podía mover.

La noticia causo indignación entra las personas que pasaban día a día y nadie hacia nada. Habían avisado a diferentes áreas según manifiestan en redes sociales y no fueron escuchados.