Se olvidaron de los jubilados

Entre los anuncios de Macri, se confirma que no habrá beneficios para los jubilados. Los funcionarios ratificaron que los jubilados quedaron fuera de las medidas que anunció el Gobierno. En conferencia de prensa, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio; y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, reconfirmaron que los jubilados no recibirán ningún beneficio para atravesar la crisis económica. Explicaron que como en septiembre los jubilados “ya percibirán un aumento propio por la movilidad, por cómo funciona ese aumento, ya están llegando a superar la inflación en el país” y aclararon que “los jubilados que pagan ganancias entran en la parte de trabajadores”. Respecto a los medicamentos, al igual que en todos los rubros, desde la Secretaria de Salud y PAMI se convoca a distintos actores de la salud “para llevar tranquilidad, ponernos de acuerdos en premisas básicas para que no haya desabastecimiento”.