Se fue Dujovne, ministro de Economía que tiene una fortuna en el exterior

Desdibujado en medio de la crisis, le escribió una carta de despedida al presidente. Lo reemplaza Hernán Lacunza, que estaba de vacaciones, y era ministro de Hacienda de María Eugenia Vidal. Nicolás Dujovne, tiene una fortuna fuera del país que nunca la quiso traer a la Argentina para no correr riesgos.

Fue el único ministro del Gabinete de Mauricio Macri que se mantuvo en la trastienda mientras la administración (y el país) se estremecía por el descalabro financiero y económico que se desató luego de la derrota electoral del Gobierno en las Primarias. La continuidad de Nicolás Dujovne al frente del Ministerio de Economía co­menzó a debilitarse apenas se confirmó el resultado de las urnas y se fue acentuando conforme se prolongaba su ausencia de la primera línea de contención de la crisis. Los integrantes del “equipo”, además del Presi­dente y hasta su compañero de fórmula, se multiplicaban ante los medios, pero el ministro clave no aparecía. El tembladeral económico no tenía explicación del funcionario responsable. Ayer a la tarde se concretó lo que se venía macerando desde hace dos días: Dujovne renun­ció al cargo. Lo reemplazará Hernán Lacunza, el ministro de Economía en el gabinete de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. El nuevo ministro tuvo que cortar el fin de semana largo con su familia en Neuquén para viajar de apuro, y anoche se reunió con Macri.

En el transcurso de la tarde, antes de que se confirmara la renuncia de Dujovne, trascendió que Macri llamó a Lacunza, quien des­cansaba en la zona cordille­rana. En el Gobierno estaban advertidos de la posible sali­da del titular de Economía, o tenían pensado reemplazar­lo. Desde el jueves se habla­ba de su salida. También la del jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien el viernes enca­bezó el tradicional almuerzo en la Quinta de Olivos, reu­nión de la que participó Dujovne. Luego del encuentro, el ministro charló dos horas con Macri, pero no hubo in­dicios de su futuro. Si estaba decidida la renuncia, se lo guardaron para la tarde del sábado. Un día tranquilo, sin mercados.

Dujovne, que ocupaba el cargo desde enero de 2017, envió una carta al presidente Macri en la que le expresa que su gestión “necesita una renovación significativa en el área económica”. Reconoce que hubo errores, pero no ensaya ninguna autocrítica, todo lo contrario, tampoco hace mención al estropicio que vive el país.

En la misiva Dujovne tutea a Macri (lo llama “Querido Mauricio”) y resalta que su dimisión “es coherente con la pertenencia a un Gobier­no y espacio político que escucha a la gente y actúa en consecuencia”. Y prosigue: “Como bien sabés, puse todo de mí, tanto personal como profesionalmente, para contribuir a la construcción de una Argentina distinta, moderna, integrada al mundo, plural y con los equilibrios macroeconómicos necesarios para un desarrollo sustentable”.

También destacó que su gestión tuvo “logros en la reducción del déficit y del gasto público, en la reducción de impuestos distorsivos en las provincias, en recuperar el federalismo”, y señaló: “También, sin dudas, hemos cometido errores, que nunca dudamos en reconocer e hicimos todo lo posible por corregir”. Finaliza: “Para mí ha sido un honor y un orgullo servir a tu Gobierno y a los argentinos. Espero que nuestro querido país pueda finalmente torcer un rumbo de décadas de fracasos y alcanzar el objetivo del desarrollo económico y eliminación de la pobreza”.

Dujovne se mantuvo en silencio durante la crisis y su salida terminó de sellarse con el paquete de medidas anunciadas para tratar de responder al resultado electoral. Esas medidas contradicen el plan económico al incrementar el gasto público, lo que también va a contramano de los términos del acuerdo que cerró con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Justamente esta semana tendría que llegar una misión del Fondo, que iba a tener como principal interlocutor al ministro que ya no está.