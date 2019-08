Robo a mano armada en distribuidora de Gas

Asalto a una distribuidora de gas. Dos ladrones armados se llevaron dinero. Llevaban puestos cascos de moto para no ser identificados. Ocurrió el viernes después del mediodía en las oficinas de administración del comercio, ubicado en las afueras de la Capital.

Según la información oficial, el hecho sucedió entre las 13 y las 14 en un predio situado al costado del kilómetro 2 de la Ruta Provincial 5. Los asaltantes llegaron hasta ese lugar a bordo de una motocicleta y se dirigieron al sector de atención al público, donde se encontraba una mujer que oficia de empleada. Los sujetos, tenían el rostro cubierto para no quedar registrados por las cámaras de vigilancia de la zona. Amedrentaron a la mujer exhibiendo armas de fuego y exigiendo la entrega de efectivo que tuviera en ese momento. Luego de unos breves segundos, se apropiaron de una suma que rondaría entre los 1.500 y los 2.000 pesos. Tras el robo la trabajadora dio aviso a sus patrones, que a su vez comunicaron el alerta a la Policía de Corrientes a través del número de emergencias 911.

La policía solicitó algunos datos sobre los asaltantes, como los registros de las cámaras de seguridad del lugar, y también de otros instalados en las adyacencias para intentar determinar la identidad de los delincuentes a partir de su fisonomía o del vehículo en el que se desplazaban. Hasta el momento no hubo avances importantes.