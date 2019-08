Recibió un piedrazo pero no le tomaron la denuncia

Maricel Ruíz Díaz de 24 años es vecina del barrio Virgen de los Dolores, informó que recibió un piedrazo en la espalda cuando unos jóvenes de la zona se estaban peleando a metros de la casa de su madre, en horas de la noche. La joven agredida tuvo que ser trasladada al hospital por el Grupo de Intervención Rápida de la Policía y no pudo hacer la denuncia porque “no estaba el oficial”.

En diálogo exclusivo con radio Dos dijo que “fui al kiosko que está a la vuelta, a metros de la casa de mi madre y vi la discusión en la esquina”. La joven, detalló que “intenté meter a mi mamá dentro de la casa, porque empezaron a tirar piedras y cuando me di vuelta, me pegó uno cerca del cuello”. “La policía no me quiso tomar la denuncia y que vaya el jueves o viernes cuando este el oficial, si voy en las próximas horas no voy a tener las pruebas del golpe que tengo”, especificó la joven. “El que me lanzó el piedrazo vive atrás de mi casa”, detalló. “Desconozco el motivo de su pelea, yo fui para comprar un yogurt para mi hija y les dije que dejen de tirar porque estaba mi familia y no se calmaron”, concluyó Ruíz Díaz.