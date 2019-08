Rechazó una reunión con Macri

El candidato de Frente de Todos rechazó la invitación del presidente y dijo que “no tiene sentido”. Alberto Fernández superaría a Mauricio Macri por más de 10 puntos. Tras los anuncios del presidente Mauricio Macri, el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, dijo que “el presidente intenta mover el consumo y eso no está mal” pero advirtió que lo hace “tardíamente y sin tener en cuenta las consecuencias”. Rechazó una reunión con el mandatario tras la convocatoria. “El Presidente no entiende que no tiene mucho sentido reunirnos; lo que tiene que hacer es gobernar y yo lo voy a ayudar a que gobierne hasta el último día“, dijo. Afirmó que no tiene sentido porque si el Presidente espera que se pongan de acuerdo, va a ser muy difícil. “Concibo otro país; no tiene sentido que nos reunamos porque no nos vamos a poner de acuerdo y porque, además, no me quiero hacer partícipe de sus decisiones porque entonces a la Argentina ¿qué opción le queda si todos hacemos lo mismo y pensamos igual? Yo no pienso como el Presidente“, añadió.

Comenzó el armado de gabinete

Alberto Fernández aseguró que “el martes comencé a armar mi gabinete”. Ocurre luego que el presidente Macri lanzara un paquete de siete medidas económicas para desviar la atención de la devaluación, pero que serán sólo para la contienda electoral ya pasado noviembre, todo vuelve al ajuste. El candidato a Presidente por el Frente de Todos, adelantó que el martes, tras otro día de malas noticias económicas por la mala gestión de Mauricio Macri, comenzó a analizar la conformación del Gabinete que tendrá si es electo en los comicios de octubre. El martes, “comencé a armar mi gabinete”, confirmó el dirigente peronista, quien contó con un gran apoyo popular en las PASO, en la que se confirmó su participación en las elecciones generales. El candidato confirmó que no se reunirá con el primer mandatario luego que públicamente aceptara en el anuncio un encuentro para discutir la economía actual.