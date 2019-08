Pura declaración de amor

La declaración de amor de De Rossi a Boca y el gesto que demuestra sus ganas de debutar con la casaca del club. El italiano se prepara a consciencia para su presentación en el “Xeneize”. Y el departamento de medios publicó el anticipo de una entrevista con el mediocampista, que volvió a mostrar su pasión por su nuevo hogar. A cada paso que da, Daniele De Rossi continúa bañándose en el fervor de los hinchas de Boca. El mediocampista italiano de 36 años, no ve la hora de hacer su presentación con la casaca auriazul. Trabaja en consecuencia. El ex Roma tuvo un gesto profundamente profesional, que no hizo más que probar sus ganas por debutar en su nuevo club: se entrenó sábado y domingo para continuar con su puesta a punto y, a pesar que el plantel tiene libres los lunes y los martes, ayer volvió a practicar para cumplir con su plan: estar presente el martes 13 de agosto ante Almagro, por la Copa Argentina. Boca sigue ofreciendo pastillas del italiano para que los fanáticos sigan entusiasmándose con el refuerzo estrella. El “Xeneize” subió a sus redes sociales un anticipo de la entrevista que realizó el departamento de medios de la institución. El posteo llevó como título un pequeño diálogo entre el periodista y el entrevistado: ¿Por qué te decidiste por #Boca? ¿Y por qué no? En el breve corte de la entrevista, de apenas 32 segundos, De Rossi le declara su amor al club de la ribera, al que conoció a través de Diego Maradona y del que quedó prendado, al punto de rever su idea del retiro para cumplir el sueño de vestir la camiseta oficialmente. “Me mueve la pasión por este club desde que era pequeño”, dijo, en la nota filmada en el vestuario de la Bombonera.